SALVO SOTTILE ASFALTA MILO INFANTE | LA REPLICA METTE IN RIGA L’EX VOLTO RAI

Salvo Sottile ha replicato a Milo Infante, che aveva criticato la Rai e nominato Sottile nella sua recente intervista. L’ex volto di Rai1 ha risposto senza mezzi termini, mettendo in chiaro che non tollera accuse o commenti pubblici senza fondamento. La replica è arrivata poco dopo le dichiarazioni di Infante, portando a un confronto diretto tra i due professionisti della televisione.

Dopo la dura intervista di Milo Infante, in cui attacca la Rai e tira in ballo Salvo Sottile, quest’ultimo risponde a stretto giro e non le manda a dire. “Leggo l’intervista di Milo Infante al Messaggero. È una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti. Racconta di essersi sentito ostacolato, sminuito, umiliato. Dice che l’attuale amministratore delegato della Rai non ha intorno gente alla sua altezza, salvo poi aggiungere che col direttore degli approfondimenti Paolo Corsini aveva “un buon rapporto”. (Ma quindi non ho capito Corsini era all’altezza o no?) “, così Sottile sui social. “E torna a ribadire, per l’ennesima volta, un concetto: non è andato a Mediaset per soldi. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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ASFALTA : LA REPLICA METTE IN RIGA LEX VOLTO

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