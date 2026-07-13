salviamo black dallo stress gli serve una guida esperta

Black è uno splendido esemplare incrocio rottweiler di taglia media e di quattro anni che, da due, vive ospite del canile municipale di San Venerio, a seguito della legale rinuncia di proprietà. Il suo manto, nero e a pelo medio, presenta sulle guance e sulla parte inferiore del collo, sul petto e sulle zampe, così come sopra gli occhi e sotto la radice della coda, le tipiche focature della razza molossoide con cui è incrociato. Giovane e bello, sulle sue forti spalle Black porta tutto il peso della triste storia che lo ha condotto all’interno di un anonimo box del canile. E la disinvoltura con la quale sostiene questo ’fardello’ è solo apparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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