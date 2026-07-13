Salviamo Black dallo stress Gli serve una guida esperta
Black, un incrocio rottweiler di quattro anni, vive da due anni nel canile municipale di San Venerio dopo la rinuncia legale dei proprietari. La struttura ha avviato un percorso di affidamento, cercando una guida esperta per aiutarlo a superare lo stress. L’animale necessita di un’adozione che possa offrirgli stabilità e attenzione, considerando il suo stato emotivo. Non sono state fornite informazioni su eventuali richieste di adozione o sui contatti.
Black è uno splendido esemplare incrocio rottweiler di taglia media e di quattro anni che, da due, vive ospite del canile municipale di San Venerio, a seguito della legale rinuncia di proprietà. Il suo manto, nero e a pelo medio, presenta sulle guance e sulla parte inferiore del collo, sul petto e sulle zampe, così come sopra gli occhi e sotto la radice della coda, le tipiche focature della razza molossoide con cui è incrociato. Giovane e bello, sulle sue forti spalle Black porta tutto il peso della triste storia che lo ha condotto all’interno di un anonimo box del canile. E la disinvoltura con la quale sostiene questo ’fardello’ è solo apparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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