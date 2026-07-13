SAndrea l’urlo del trionfo | Più forti di ogni difficoltà Ma Colcitrone salta la serata

Una cerimonia si è svolta nel Bastione di San Giusto per celebrare la conquista della 40esima lancia d’oro, con oltre 600 persone presenti, principalmente residenti della zona. Durante l’evento, un rappresentante ha esclamato di essere “più forti di ogni difficoltà”. Tuttavia, l’attesa serata è stata compromessa dall’assenza di Colcitrone, che non ha partecipato alla manifestazione. L’evento ha coinvolto numerosi quartieristi, anche di lunga data, che si sono riuniti per festeggiare il traguardo.

Grande festa a Porta Sant’Andrea per onorare la conquista della 40esima lancia d’oro. Oltre 600 commensali radunati nel Bastione di San Giusto. In gran parte quartieristi, anche di vecchia data, venuti per brindare lo storico traguardo. E anche l’occasione da parte del rettore Maurizio Carboni di togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo la schiacciante vittoria con il doppio centro di Tommaso Marmorini e Saverio Montini. "Quaranta lance d’oro sono uno storico traguardo per il nostro quartiere,- frutto di sacrifici di generazioni che si sono date da fare per arrivare fin qui. Dopo gli episodi dello scorso anno e il passaggio di alcuni nostri giostratori ad altri quartieri sarebbe stato facile dividersi, farsi travolgere dai malumori e dalle tante voci che circolavano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S.Andrea, l’urlo del trionfo: "Più forti di ogni difficoltà". Ma Colcitrone salta la serata

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