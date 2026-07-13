Roma il mondiale esalta El Aynaoui e Konè

Durante i quarti di finale del mondiale, un giocatore della nazionale francese ha eliminato un centrocampista della Roma. Quest’ultimo, poco prima, aveva partecipato con il suo team a partite di alto livello, contribuendo a far salire il suo valore di mercato. La competizione ha portato alla ribalta anche un altro calciatore della stessa rosa, che si è distinto nelle partite disputate. Entrambi sono stati protagonisti di questa fase del torneo.

Il mondiale ha senza dubbio acceso i riflettori su due pezzi importanti della rosa giallorossa: Neil El Aynaoui e Manu Konè. Il primo, eliminato proprio dalla Francia di Manu ai quarti di finale pochi giorni fa, ha disputato una competizione ad alti livelli facendo così crescere di molto il suo valore di mercato. Konè, prossimo di una semifinale mondiale, sta incantando la mediana francese a suon di recuperi palla e contrasti vincenti, caratteristiche fondamentali per poter innestare i fenomeni in attacco. La Roma farà tesoro delle prestazioni dei due centrocampisti che saranno punti cardine della squadra di Gasperini in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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