Rocío Muñoz Morales ha ricevuto il Premio “Arte: Sostantivo Femminile” dall’Associazione A3M a Valle Giulia. La premiata ha dichiarato che le donne della sua famiglia le hanno insegnato valori come libertà e rispetto. Il riconoscimento, giunto alla diciottesima edizione, celebra figure femminili che hanno trasformato competenza, ricerca e passione in patrimonio condiviso.

Rocío Muñoz Morales ha ricevuto il prestigioso Premio “Arte: Sostantivo Femminile”, promosso dall’ Associazione A3M – Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia, che da diciotto anni rende omaggio a personalità femminili capaci di trasformare competenza, ricerca e passione in un patrimonio condiviso per la collettività. Rocío Muñoz Morales, il commento in esclusiva per il Premio “Arte: Sostantivo Femminile”. Rocío Muñoz Morales ha dedicato il riconoscimento a tutte le donne che perseguono i propri sogni con coraggio e in esclusiva ci ha rivelato: “ Sono davvero felice di ricevere un riconoscimento come il Premio “Arte: Sostantivo Femminile”. Per me ha un significato speciale perché sono cresciuta in una famiglia di donne forti, generose e piene di sensibilità, che mi hanno insegnato il rispetto, la libertà e il valore dell’ascolto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rocío Muñoz Morales: “Le donne della mia famiglia mi hanno insegnato la libertà e il rispetto”

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Rocio Munoz Morales sul dopo Bova: «Amicizia speciale con Iannone, ora rispetto i miei tempi»

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