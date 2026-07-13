La Bild ha rivelato che Jürgen Klopp è stato coinvolto in incontri riservati con il management della federazione tedesca. Secondo fonti, durante alcuni incontri segreti si sarebbero discussi dettagli contrattuali e strategie per la Nazionale. La stampa tedesca ha pubblicato immagini e trascrizioni di alcuni di questi incontri, avvenuti prima dell’annuncio ufficiale. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando sorpresa per la trasparenza delle conversazioni trapelate.

C’è la notizia — Jürgen Klopp a un passo dalla panchina della Germania — e c’è il modo in cui è uscita. E stavolta il secondo racconta quasi più del primo. Perché il vertice che ha avvicinato il candidato commissario tecnico ai vertici della federcalcio tedesca (DFB) non è filtrato da un comunicato, ma da un giornale presente all’incontro come se fosse un’altra delle parti in causa: la Bild. Lo ricostruisce la Süddeutsche Zeitung, che sul punto è tagliente. Il vertice al TWA Hotel, minuto per minuto. La cornice, intanto, non era un anonimo albergo di catena: il monumentale TWA Hotel al John F. Kennedy di New York, scenario glamour per un incontro tutt’altro che ordinario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riunione segreta? C’era anche la Bild: così Klopp è diventato ct della Germania

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