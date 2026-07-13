Ritiri in Umbria | Ascoli e Benevento a Norcia e Cascia il Guidonia ha scelto Castelrigone

Quest’estate l’Umbria ospita diversi ritiri sportivi. Ascoli e Benevento si alleneranno a Norcia e Cascia, due località storiche per i ritiri estivi. Dal 17 luglio, invece, il Guidonia si trasferirà a Castelrigone per prepararsi alla stagione. Queste destinazioni continuano a essere scelte frequenti per le squadre che cercano strutture adeguate e clima favorevole per gli allenamenti estivi.

Anche quest’estate l’Umbria si conferma terra di ritiri. Cascia e Norcia da sempre sono un po’ le capitali del calcio estivo. A queste si aggiunge Castel Rigone che ospiterà il ritiro del Guidonia a partire dal 17 luglio. Saranno due i club di serie B che faranno la preparazione nella nostra regione, Benevento e Ascoli. Il Benevento sarà in ritiro a Cascia dal 23 luglio al 1° agosto. L’Ascoli che riparte dai cadetti ha scelto invece Norcia. Ritiro a Casa Bianconi e allenamenti al Salicone Sporting Club per i bianconeri dal 13 al 27 luglio. In serie C saranno Barletta, Salernitana e Guidonia a prepararsi in Umbria. La Salernitana di Serse Cosmi ha scelto Cascia dove si allenerà dal 14 al 31 luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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