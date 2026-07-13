Riflettori su Umago | i pronostici del primo turno dell’Atp 250
Nel primo turno dell’Atp 250 di Umago, si sfidano Dzumhur contro Rocha, Jacquet contro Trungelliti, Lajovic contro Van Assche e Kopriva contro Prizmic. L’evento richiama ogni anno sia esperti del tennis su terra battuta che giocatori in cerca di riscatto nella seconda metà della stagione.
Scocca l’ora del primo turno dell’Atpdi Umago: analisi e pronostici di Dzumhur-Rocha, Jacquet-Trungelliti, Lajovic-Van Assche e Kopriva-Prizmic. L’appuntamento di Umago richiama, ogni anno, sia gli specialisti del rosso che alcuni giocatori desiderosi di rilanciarsi nella seconda parte della stagione. Il primo turno offre diversi incontri interessanti, alcuni dei quali si preannunciano estremamente equilibrati. Come la sfida tra Damir Dzumhur e Henrique Rocha, per esempio, che è probabilmente una delle più difficili da decifrare dell’intero programma. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le quote raccontano un sostanziale equilibrio e non è... 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Segui gli aggiornamenti su Atp.
Notizie e thread social correlati
Scontri generazionali all’Atp 250 di Ginevra: i pronostici del 20 maggioDurante il torneo ATP 250 di Ginevra, in vista di Roland Garros, si sono affrontati diversi specialisti e ex top 10 del ranking mondiale.
Gioco di pronostici sulla Coppa del Mondo 2026: pronostici sulla seconda giornata e il tuo primo passo per vincere £ 250.000Su bet365 è possibile partecipare a un gioco di pronostici sulla Coppa del Mondo 2026, con premi fino a 250.