Riflettori su Umago | i pronostici del primo turno dell’Atp 250

Scocca l’ora del primo turno dell’Atpdi Umago: analisi e pronostici di Dzumhur-Rocha, Jacquet-Trungelliti, Lajovic-Van Assche e Kopriva-Prizmic. L’appuntamento di Umago richiama, ogni anno, sia gli specialisti del rosso che alcuni giocatori desiderosi di rilanciarsi nella seconda parte della stagione. Il primo turno offre diversi incontri interessanti, alcuni dei quali si preannunciano estremamente equilibrati. Come la sfida tra Damir Dzumhur e Henrique Rocha, per esempio, che è probabilmente una delle più difficili da decifrare dell’intero programma. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le quote raccontano un sostanziale equilibrio e non è... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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