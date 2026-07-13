Per luglio 2026, il settore beauty si presenta ancora attivo con diverse novità e collaborazioni. Sono previsti nuovi indirizzi dedicati alla cura della pelle e al trucco, oltre a edizioni limitate di piccoli pezzi di cosmetica. La stagione estiva porta anche ricorrenze speciali, che vengono celebrate con prodotti e promozioni dedicate. L'agenda del mese include eventi di lancio, aperture di nuovi punti vendita e iniziative di marketing legate alle festività estive.

A nche in estate il mondo della bellezza non si ferma e per il mese di luglio 2026 l’agenda beauty del mese è ricca di appuntamenti, novità e nuove collaborazioni. Kendall Jenner, nuovo volto della K-beauty: ecco i prodotti che l’hanno conquistata X Leggi anche › Ines de Ramon, ritratto beauty di colei che ha stregato Brad Pitt L’agenda beauty luglio 2026. Dolomia Biodiversity Awards, proclamate le tre studentesse dal “cuore green”. La biodiversità e la ricerca scientifica sono state le protagoniste della prima edizione dei Dolomia Biodiversity Award, celebrata nell’Auditorium di Belluno. Promosso dal brand Dolomia in collaborazione con il... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ricorrenze, nuovi indirizzi beauty "on the beach" e piccoli pezzi in edizione limitata da non farsi sfuggire. L'agenda beauty di luglio 2026

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