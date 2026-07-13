Dopo Wimbledon, le classifiche ATP e WTA sono state aggiornate. Zverev ha superato Alcaraz e si è posizionato al secondo posto nel ranking maschile. Cobolli è entrato nella top 10, classificandosi al nono posto. Nel femminile, Paolini è risalita di due posizioni, mentre Cocciaretto è scesa al numero 68. Sinner mantiene la prima posizione nel ranking ATP, mentre Paolini si avvicina alla top 15.

Aggiornate le classifiche mondiali dopo Wimbledon: Zverev supera Alcaraz e sale al numero 2 ATP, Cobolli entra al nono posto. Nel ranking femminile Paolini guadagna due posizioni, Cocciaretto scende al numero 68. Le classifiche mondiali di tennis cambiano volto dopo la conclusione di Wimbledon. L’aggiornamento pubblicato questa mattina dall’ATP conferma Jannik Sinner sempre più saldamente al numero uno del mondo, forte del trionfo sull’erba londinese. Alle sue spalle cambia invece la seconda posizione: Alexander Zverev, finalista del Major britannico, supera Carlos Alcaraz e sale al numero 2 del ranking internazionale. Lo spagnolo, che si sta preparando al rientro nel circuito, scende al terzo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Ranking ATP e WTA, Sinner sempre più numero uno: Paolini torna nella top 15

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SINNER PUO' TORNARE NUMERO 1 ANCHE SE NON VINCE A MIAMI: ALCARAZ TREMA E PERDE LA CORONA

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