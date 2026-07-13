L'INPS ha comunicato le date di pagamento dell'Assegno unico universale per luglio 2026. Il pagamento avverrà secondo il calendario stabilito dall'ente, che indica le date precise di accredito. Le somme saranno versate anche nel mese di luglio 2026, come previsto. Non sono state segnalate variazioni rispetto alle consuete modalità di pagamento. Le date di accredito sono consultabili sul sito ufficiale dell'INPS.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

© Gazzettadelsud.it - Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date

Temi più discussi: Calendario Pagamenti Assegno Unico a Agosto 2026 - Pagamenti in Anticipo nel mese di Agosto; Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps; Quando pagano l' Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps; Data di Ricarica Assegno Inclusione ADI a Luglio 2026 - Anticipo o Ritardo nel Pagamento INPS?.

Assegno unico 2026, pagamenti di luglio e agosto: calendario INPS, importi e quando arrivano gli accrediti informazionescuola.it/lassegno-unico… via @inf_scuola x.com

Quando pagano l'assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L'Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accre ... msn.com

Assegno unico: quando sono previsti i pagamenti quest’estate? Tutte le date degli accrediti da segnarsiPer luglio e agosto sono già note le date in cui saranno erogati gli accrediti dell'assegno unico per le famiglie beneficiarie ... startupitalia.eu