Inizia la partita tra Inghilterra e Argentina per la semifinale del Mondiale. Al 30’ l’Inghilterra ha effettuato 8 tiri totali, di cui 3 in porta, mentre l’Argentina ha 6 tiri totali con 2 in porta. Il primo marcatore viene da un tiro in porta dell’Inghilterra al 15’. La sfida si gioca con pressing alto e molte occasioni da rete da entrambe le parti.

Pronostici Inghilterra-Argentina, 24 anni dopo ritorna una grande classica al Mondiale. E stavolta in palio c’è un posto nella finalissima. Chi deciderà la sfida tra Tre Leoni e Albiceleste? Il futuristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia) si appresta a diventare teatro di una semifinale dall’alto voltaggio emotivo e storico tra due “vecchie nemiche”, Inghilterra e Argentina. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il percorso della nazionale dei Tre Leoni è stato una vera prova di carattere, iniziato con il pirotecnico 4-2 alla Croazia e proseguito tra mille sofferenze: dalla doppietta salvifica di Kane contro la RD del Congo (2-1) all’epica battaglia dell’Azteca contro il Messico (3-2, con gli inglesi in dieci uomini), fino al sigillo nei tempi supplementari di Bellingham, fondamentale per piegare la Norvegia (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Inghilterra-Argentina: marcatore e tiri in porta

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