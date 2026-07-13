Amici 26 potrebbe segnare un punto di svolta importante per il corpo docente. Dopo l’addio ormai probabile di Anna Pettinelli, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che riguarda un altro possibile addio. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il quadro che si sta delineando lascia spazio a possibili cambiamenti significativi. Amici 26 verso una rivoluzione del format. Le prime indiscrezioni su Amici 26 parlano di una possibile revisione profonda del programma. Dopo un’edizione considerata sottotono sia dal punto di vista degli ascolti sia per l’impatto discografico degli allievi, la produzione starebbe valutando modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Professori Amici 26, un altro possibile addio dopo Anna Pettinelli: di chi si tratta

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