Poste 3.200 colonnine per le auto elettriche

Poste ha installato 3.200 colonnine di ricarica per auto elettriche in Italia. L’obiettivo è rafforzare le infrastrutture di mobilità sostenibile nei piccoli centri. La rete di punti di ricarica si integra con i servizi di prossimità offerti dall’azienda. La distribuzione interessa aree urbane e rurali, favorendo la transizione ecologica. L’iniziativa mira a facilitare l’uso di veicoli elettrici, migliorando l’accessibilità alle ricariche in tutto il territorio.

SOSTENIBILITÀ, innovazione e servizi di prossimità procedono di pari passo. Nei piccoli centri italiani la transizione ecologica passa anche dalle infrastrutture per la mobilità elettrica. Sono già oltre 3.200 le colonnine di ricarica installate da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis, il piano che coinvolge quasi 7 mila Comuni con meno di 15 mila abitanti e punta a rendere i servizi pubblici più accessibili ai cittadini. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la Pubblica amministrazione ai cittadini attraverso la trasformazione degli uffici postali in sportelli unici di prossimità, accompagnando al tempo stesso la transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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