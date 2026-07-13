Perché ora tutti vogliono comprare Letterboxd?

Negli ultimi tempi, molte persone stanno cercando di acquistare Letterboxd, un social network nato nel 2011 in Nuova Zelanda e dedicato agli amanti del cinema. La piattaforma permette agli utenti di recensire film, creare liste e condividere opinioni, attirando un pubblico appassionato e attivo. La sua crescita ha portato a un crescente interesse da parte di investitori e aziende interessate a entrare nel settore digitale legato alla cultura cinematografica.

Per capire perché tutti vogliono comprare Letterboxd bisogna prima capire che cosa è diventato negli ultimi anni. Nato nel 2011 in Nuova Zelanda, Letterboxd è un social network dedicato al cinema. Gli utenti possono tenere un diario dei film visti, assegnare voti, scrivere recensioni, creare liste, compilare una watchlist e seguire altre persone per vedere cosa guardano. Il suo prodotto principale è la conversazione che ruota intorno ai film. Ed è proprio quella conversazione ad avere acquistato un peso enorme. Letterboxd ha trasformato il gusto cinematografico in una forma di identità pubblica. I quattro film preferiti mostrati sul profilo, le classifiche, le recensioni di una riga e le liste più assurde sono diventati materiale da condividere anche fuori dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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