per una nuova politica economica nel mezzogiorno

Il governo ha annunciato un piano di investimenti e incentivi fiscali destinati alle aree del Mezzogiorno per stimolare lo sviluppo economico. Le misure prevedono fondi specifici per infrastrutture, formazione e sostegno alle imprese locali, con l’obiettivo di ridurre il divario con le altre regioni del paese. La proposta arriva in un momento di crisi economica generale e mira a favorire la crescita e l’occupazione nel Sud. La misura sarà attuata nei prossimi mesi, con dettagli ancora da definire.

Francesco Timpano * La questione meridionale attraversa la storia nazionale come nodo economico, sociale e istituzionale. Da Nitti e Salvemini a Dorso, Gramsci e Sturzo, il ritardo del Sud non è spiegato con fatalismi geografici o culturali, ma con cause storiche: assetti fondiari, debolezza dello Stato, ritardi infrastrutturali, responsabilità delle classi dirigenti e insufficiente partecipazione civile. Nel secondo dopoguerra, con i contributi tra gli altri di Saraceno e Rossi-Doria ed il lavoro dell’Associazione SVIMEZ, il Mezzogiorno diventa questione macroeconomica: il suo sviluppo non riguarda solo le regioni meridionali, ma l’equilibrio dell’intero Paese. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Tgr Campania | Ridefinire rapporti Stato Regioni. 22 giugno 2026 - Fondazione Mezzogiorno

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