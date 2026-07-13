Per il caldo 10mila vittime in Europa Attesi 40 gradi in Italia Roghi alle porte di Parigi
In Europa, il caldo ha causato circa 10.000 vittime, secondo l’istituto EuroMoMo dell’Oms. In Italia, sono attesi fino a 40 gradi nelle prossime ore. Nei pressi di Parigi, alcuni incendi sono scoppiati nelle aree vicine alla città. Un’esperta ha spiegato che le alte temperature colpiscono cuore e respirazione, e possono essere pericolose anche per chi ha malattie neurologiche o demenze.
Il dato arriva dall’istituto dell’Oms EuroMoMo. L’esperta: “Le alte temperature colpiscono cuore e respirazione, ma anche chi ha malattie neurologiche e demenze. Attenzione ai farmaci antidepressivi”. Bollino rosso in 4 città. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Se l'Europa ha cominciato a vivere ondate di calore superiori ai 40°C con frequenza, allora questo pianeta è davvero rovinato reddit