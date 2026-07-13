In Europa, il caldo ha causato circa 10.000 vittime, secondo l’istituto EuroMoMo dell’Oms. In Italia, sono attesi fino a 40 gradi nelle prossime ore. Nei pressi di Parigi, alcuni incendi sono scoppiati nelle aree vicine alla città. Un’esperta ha spiegato che le alte temperature colpiscono cuore e respirazione, e possono essere pericolose anche per chi ha malattie neurologiche o demenze.

Il dato arriva dall’istituto dell’Oms EuroMoMo. L’esperta: “Le alte temperature colpiscono cuore e respirazione, ma anche chi ha malattie neurologiche e demenze. Attenzione ai farmaci antidepressivi”. Bollino rosso in 4 città. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Per il caldo 10mila vittime in Europa. Attesi 40 gradi in Italia. Roghi alle porte di Parigi

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