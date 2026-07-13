Il conditioner, spesso trascurato, si rivela ora fondamentale per definire lo stile dei capelli ricci. Dopo anni di diffidenza, i social hanno contribuito a cambiare la percezione, eliminando lo stigma che vedeva i ricci come poco ordinati o complicati da gestire. La discussione online ha portato a un maggiore riconoscimento del ruolo di questo prodotto nella cura e nello styling dei capelli naturali.

Dopo anni di lotta, finalmente abbiamo abbattuto (o meglio, lo hanno fatto i social) lo stigma secondo cui i capelli ricci sarebbero poco ordinati o difficili da gestire. In realtà, una chioma riccia appare spenta, crespa e poco definita solo quando manca una hair care routine in grado di valorizzarne la struttura. Con i prodotti giusti, invece, i ricci diventano elastici, morbidi e luminosi. Tra questi, il balsamo capelli ricci è senza dubbio uno degli step a cui non si dovrebbe mai rinunciare. A differenza di un balsamo tradizionale infatti, la sua formula è studiata per nutrire in profondità il fusto, facilitare il districamento e mantenere l’idratazione all’interno della fibra capillare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per anni sottovalutato, il conditioner è in grado di decidere la bellezza e lo styling dei capelli meglio di qualsiasi altro prodotto

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