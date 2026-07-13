Pattinaggio artistico il calendario dell’ISU Challenger Series 2026-2027 | confermato il Lombardia Trophy
Il calendario dell’ISU Challenger Series 2026-2027 per il pattinaggio artistico è stato pubblicato, con il Lombardia Trophy confermato come evento di apertura. La stagione si avvia con una serie di competizioni internazionali in programma, segnando l’inizio del nuovo ciclo quadriennale. Le date e le sedi delle tappe sono state annunciate, senza variazioni rispetto alle precedenti stagioni. La preparazione degli atleti è in corso in vista delle prime gare ufficiali.
Sono giorni di preparazione importanti nel pattinaggio di figura, disciplina che si prepara a vivere la prima stagione del nuovo quadriennio olimpico. Come sappiamo, i battenti si apriranno già ad agosto con il circuito ISU Junior Grand Prix ma, allo stesso, tempo ci sarà spazio anche per la prima tappa dell’ISU Challenger Series 20262027, competizione di seconda fascia molto utile a tutti i protagonisti per testare i propri programmi, specialmente durante la pre-season. Si comincerà come anticipato tra poche settimane, precisamente dal 5 al 9 agosto, con il Cranberry International, in scena a Norwood (USA) per una gara riservata solo alle specialità individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Figure Skating Officials Weigh Major Changes In Rules, Schedule
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