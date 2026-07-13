Pattinaggio artistico il calendario dell’ISU Challenger Series 2026-2027 | confermato il Lombardia Trophy

Notizia in breve

Il calendario dell’ISU Challenger Series 2026-2027 per il pattinaggio artistico è stato pubblicato, con il Lombardia Trophy confermato come evento di apertura. La stagione si avvia con una serie di competizioni internazionali in programma, segnando l’inizio del nuovo ciclo quadriennale. Le date e le sedi delle tappe sono state annunciate, senza variazioni rispetto alle precedenti stagioni. La preparazione degli atleti è in corso in vista delle prime gare ufficiali.