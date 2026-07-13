Sono stati annunciati i convocati italiani per i Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle del 2026. La selezione comprende atleti nel singolo, nelle coppie e nella categoria inline. Tra i nomi spiccano i pattinatori Polli e Inglese, protagonisti di questa fase di preparazione. Dopo le competizioni nazionali, ora si concentrano sulla partecipazione alle gare continentali che si terranno nel prossimo anno.

Archiviata la lunghissima maratona dei Campionati Italiani, è tempo di pensare al prossimo appuntamento stagionale di pattinaggio artistico a rotelle. Non a caso nella prima mattina di oggi, lunedì 13 luglio, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati riguardanti le specialità singolo, coppie d’artistico ed inline per i prossimi Campionati Europei 2026, rassegna che si svolgerà a Ponte Di Legno dal 3 al 12 settembre. Come ormai da tradizione la competizione accoglierà non soltanto gli atleti facenti parte delle categorie Senior e Junior, ma anche quelle del circuito giovanile, quindi Cadetti e Jeunesse. Il CT, che nei prossimi giorni renderà noti anche i nominativi della danza, ha pensato per l’occasione ad una squadra di alto livello, con un buon mix tra esperienza e freschezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2026: i convocati dell’Italia per singolo, coppie ed inline. Fari su Polli-Inglese

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