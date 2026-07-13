Palermo escalation criminale in città | fermate 15 persone

A Palermo, i Carabinieri hanno arrestato 15 persone nell’ambito di un’operazione contro l’aumento delle attività criminali. Le misure sono state disposte dalla Dda locale e riguardano un’area specifica del territorio, interessata da un’escalation di episodi illeciti iniziata a novembre. Le indagini sono state coordinate dall’autorità giudiziaria, che ha disposto i fermi. L’operazione coinvolge le forze dell’ordine e mira a contrastare le attività illegali nella zona.

I Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 15 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nell’ambito delle indagini coordinate dalla Dda palermitana sull’escalation criminale registrata in città da novembre scorso, in particolare nel territorio del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Nello specifico, 9 provvedimenti di fermo hanno riguardato soggetti indagati per estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegali di armi comuni e di armi da guerra, tutti aggravati dall’agevolazione mafiosa. I restanti provvedimenti di fermo hanno riguardato 6 soggetti ritenuti appartenenti a una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, operante nei quartieri San Lorenzo e Zen 2, con disponibilità di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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