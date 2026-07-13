Nuovo rogo | sequestrato capannone Indagini sulle cause dell’incendio

Un capannone di via Traversagna Sud è stato sequestrato a seguito di un incendio. Le autorità hanno messo sotto sequestro l’area interessata dalle fiamme per consentire le indagini sulle cause dell’incendio. Non sono stati forniti dettagli sulle origini del rogo né sulla natura delle verifiche in corso. Il provvedimento riguarda esclusivamente la zona colpita dall’incendio, mentre non si segnalano altre misure o interventi aggiuntivi.

Pisa, 13 luglio 2026 – Sequestrato il capannone di via Traversagna Sud. Dopo l’incendio alla Spedi di Migliarino, è stato preso il provvedimento nella sola area interessata dalle fiamme per permettere i prossimi accertamenti. Approfondimenti dovuti per capire l’origine dell’incendio. Al setaccio eventuali immagini delle telecamere e il sito per stabilire il punto di partenza del fuoco. In questi giorni le temperature hanno raggiunto picchi record e anche i prossimi si preannunciano roventi. Sabato pomeriggio si è tenuto un tavolo di coordinamento in prefettura con gli enti tra cui Arpa e Asl. Ieri mattina, nuovo sopralluogo del sindaco di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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