Nuovi comitati a Fiumicino Rossignoli | Benvenuti l’attivismo dei cittadini è il motore della democrazia

A Fiumicino sono stati annunciati nuovi comitati cittadini. Un rappresentante ha espresso soddisfazione per la nascita di queste realtà, sottolineando il ruolo attivo dei cittadini come elemento fondamentale della democrazia. Ha inoltre ricordato l’esistenza di altri comitati già operativi sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’attivismo locale e favorire il coinvolgimento civico.

Fiumicino – “È con grande piacere sostenere la nascita di un nuovo Comitato impegnata sul territorio, rafforzando la realtà già esistente dei Comitato Costituente 1270, Comitato 1313, Comitato 1315, Comitato 1316 e Comitato 1517 “. A parlare è Mauro Rossignoli, Referente Comitato Costituente FN – Fiumicino 1270. “Le mie più vive congratulazioni – prosegue Rossignoli – per la nascita del neonato costituito comitato 1618 e per l’avvio delle sue prime iniziative. L’attivismo e il coinvolgimento dei cittadini sono il motore fondamentale di ogni democrazia. Ci auguriamo, in futuro, un coinvolgimento più partecipativo – conclude – per rafforzare il senso di appartenenza, la qualità delle decisioni, ridurre le resistenze ai cambiamenti e poter sostenere in maniera efficace ed efficiente la condotta politica di Futuro Nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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