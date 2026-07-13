Il Consiglio europeo ha adottato nuove sanzioni contro quattro persone e cinque entità in Russia, accusate di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Le misure colpiscono coloro coinvolti nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica. Le sanzioni prevedono restrizioni finanziarie e di viaggio. La decisione si inserisce in un pacchetto di azioni mirate a rispondere alle violazioni dei diritti umani nel paese.

Nuove misure restrittive a quattro individui e cinque entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare per la repressione della società civile e dell’opposizione democratica. Le ha deciso oggi il Consiglio Ue. Le sanzioni di oggi si concentrano in particolare sul “continuo utilizzo da parte della Russia delle nuove tecnologie per limitare la libertà di espressione, l’accesso all’informazione e la libertà di associazione”. I soggetti sanzionati. Tra i soggetti sanzionati figurano la società VKontakte (Vk) e la sua controllata Communication Platform, responsabili dello sviluppo e della gestione dell’applicazione per smartphone Max App, sotto la supervisione dell’Fsb, il servizio segreto nato dalle ceneri del Kgb. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Nuove sanzioni alla Russia per violazione dei diritti umani: la decisione del Consiglio europeo sulla compressione delle libertà

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