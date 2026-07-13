Nomentano centro sociale Bencivenga sgomberato di nuovo all' alba Piantedosi | Lo Stato non si lascia intimidire
All’alba di lunedì, le forze dell’ordine hanno sgomberato nuovamente il centro sociale Bencivenga nel quartiere Nomentano, dopo che era stato occupato di recente da attivisti anarchici. Il ministro dell’interno ha dichiarato che “lo Stato non si lascia intimidire”. L’edificio era stato occupato nella notte di sabato da un gruppo di attivisti. Le operazioni di sgombero sono state condotte senza incidenti. Nessuna persona è rimasta all’interno al momento dell’intervento.
Nuovo sgombero all’alba di lunedì per il centro sociale Bencivenga al Nomentano, che era stato nuovamente occupato nella notte di sabato scorso da attivisti anarchici. La polizia si è presentata poco prima delle sei identificando oltre 60 persone, che sono state accompagnate in ufficio per accertamenti. Non si esclude che vengano denunciate. Il 16 giugno scorso lo stesso edificio era stato sgomberato sempre dalla polizia in seguito all’arresto di sette anarchici accusati di aver sabotato le linee ferroviarie dell’Alta velocità a Roma all’inizio dell’anno. Dopo la loro scarcerazione nei giorni scorsi, in seguito alla decisione dei giudici del Riesame di annullare la misura cautelare emessa nei loro confronti, gli attivisti avevano occupato di nuovo il centro sociale nell’omonima strada. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Roma, sgombero centro sociale L38 Squat tra tensioni - Re Start 29/04/2026
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