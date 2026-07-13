Nomentano centro sociale Bencivenga sgomberato di nuovo all' alba Piantedosi | Lo Stato non si lascia intimidire

Notizia in breve

All’alba di lunedì, le forze dell’ordine hanno sgomberato nuovamente il centro sociale Bencivenga nel quartiere Nomentano, dopo che era stato occupato di recente da attivisti anarchici. Il ministro dell’interno ha dichiarato che “lo Stato non si lascia intimidire”. L’edificio era stato occupato nella notte di sabato da un gruppo di attivisti. Le operazioni di sgombero sono state condotte senza incidenti. Nessuna persona è rimasta all’interno al momento dell’intervento.