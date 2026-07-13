I giornali continuano a dare Roberto Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Ma, attenzione, con l’arrivo di Paolo Maldini nuovo direttore tecnico, gli scenari possono cambiare. E infatti sono cambiati anche i retroscena. Prima, erano a senso unico. O meglio andavano solo in due direzioni. C’era chi tirava per Antonio Conte e chi per Roberto Mancini. Adesso, invece circolano anche altri nomi. Segno che con il nuovo arrivato, anzi i nuovi arrivati (c’è anche il consulente Leonardo l’uomo che rispunta sempre dal nulla), la rosa dei papabili potrebbe allargarsi. Guardiola sarebbe da urlo, gli altri nomi nuovi non eccitano. Certo i primi nomi nuovi non è che porti all’eccitazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, tra Maldini e Mancini non ci furono rapporti di grande simpatia

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