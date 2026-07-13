Nazionale tra Maldini e Mancini non ci furono rapporti di grande simpatia

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giornali segnalano ancora Roberto Mancini come possibile allenatore della nazionale, ma con l’arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico si potrebbero aprire nuove ipotesi. Tra i due non ci sono stati rapporti di grande simpatia in passato. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali.

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I giornali continuano a dare Roberto Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Ma, attenzione, con l’arrivo di Paolo Maldini nuovo direttore tecnico, gli scenari possono cambiare. E infatti sono cambiati anche i retroscena. Prima, erano a senso unico. O meglio andavano solo in due direzioni. C’era chi tirava per Antonio Conte e chi per Roberto Mancini. Adesso, invece circolano anche altri nomi. Segno che con il nuovo arrivato, anzi i nuovi arrivati (c’è anche il consulente Leonardo l’uomo che rispunta sempre dal nulla), la rosa dei papabili potrebbe allargarsi. Guardiola sarebbe da urlo, gli altri nomi nuovi non eccitano. Certo i primi nomi nuovi non è che porti all’eccitazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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