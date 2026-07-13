Il pagamento della NASpI di luglio 2026, relativo alla mensilità di giugno, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito potrebbero variare, ma non sono state ancora comunicate ufficialmente.

. Il pagamento della NASpI di luglio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a giugno, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (luglio 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 9 e il 15 luglio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Naspi a luglio 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito

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NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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