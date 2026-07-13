Napoli il dilemma Lukaku | resta o va via?

Romelu Lukaku ha segnato tre reti e fornito un assist ai Mondiali 2026 con il Belgio, nonostante una stagione interrotta al Napoli a causa di un rifiuto di ricevere cure a Castel Volturno. La sua situazione contrattuale con il club rimane in discussione, con l’incertezza sul suo futuro tra permanenza e cessione.

TENERE O CEDERE. Romelu Lukaku si è rilanciato ai Mondiali 2026 con il Belgio, segnando tre reti consecutive e fornendo un assist, nonostante una stagione travagliata al Napoli chiusa in anticipo per un rifiuto a curarsi a Castel Volturno. Il suo contratto con il club azzurro scade il 30 giugno 2027 e il nome dell’attaccante belga risulta inserito, secondo la Gazzetta dello Sport, nella lista dei 25 calciatori considerati cedibili in questa sessione di mercato. Decisivo sarà il giudizio del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, chiamato a valutare la convivenza tattica con Rasmus Hojlund, confermato dopo il riscatto dal Manchester United. Lukaku rinato al Mondiale, il Napoli deve decidere: tenerlo o venderlo?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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