Napoli arriva la smentita sulla trattativa | Nessun contatto col calciatore

Da spazionapoli.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’agente di Romelu Lukaku ha dichiarato che non ci sono stati contatti tra il calciatore e il club turco. Pastorello ha confermato che il giocatore rimane al Napoli e che nessuna trattativa con il Besiktas è in corso. La smentita chiarisce che al momento non ci sono sviluppi riguardo a un trasferimento.

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Romelu Lukaku resta al Napoli: l’agente Federico Pastorello smentisce categoricamente l’interessamento del Besiktas per l’attaccante belga, confermando l’assenza totale di contatti. Lukaku al Napoli: nessun dialogo con il Besiktas. La stagione difficile di Lukaku in maglia azzurra, segnata da infortuni e scarso minutaggio, ha alimentato speculazioni sul suo futuro. Il contratto fino al 2027 lasciava spazi a interpretazioni. Negli ultimi giorni voci dalla Turchia suggerivano un forte interesse del Besiktas, squadra allenata da Vincenzo Italiano, per il protagonista dello scudetto 2023. Federico Pastorello ha chiuso ogni scenario alternativo con una dichiarazione netta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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