Napoli arriva la smentita sulla trattativa | Nessun contatto col calciatore

Notizia in breve

L’agente di Romelu Lukaku ha dichiarato che non ci sono stati contatti tra il calciatore e il club turco. Pastorello ha confermato che il giocatore rimane al Napoli e che nessuna trattativa con il Besiktas è in corso. La smentita chiarisce che al momento non ci sono sviluppi riguardo a un trasferimento.