Un motociclista di 42 anni residente a Concesio è morto in un incidente frontale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica in Val di Ledro. L’uomo ha perso la vita in uno scontro con un’auto a Bezzecca. Il sinistro si è verificato in un tratto stradale dove il motociclista e il veicolo si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ancora una volta un gravissimo incidente che coinvolge un motociclista bresciano. Questa volta è accaduto in Val di Ledro, a Bezzecca, dove nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio in un drammatico frontale con una autovettura ha perso la vita Renis Domi, 42enne residente a Concesio. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 lungo la strada statale 240, in località Santa Lucia, quando la sua moto e un'auto si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco volontari di Bezzecca e Pieve di Ledro. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Muore in un frontale in Val di Ledro motociclista 42enne di Concesio

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