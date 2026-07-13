Muharemovic può finanziare il mercato Juve | il difensore vicino alla Premier

Torino, 13 luglio 2026 – La Juventus segue con particolare interesse gli sviluppi del mercato inglese, dove potrebbe presto concretizzarsi un'operazione destinata ad avere effetti anche sulle strategie bianconere. Il protagonista è Tarik Muharemovic, difensore bosniaco che, dopo aver lasciato Torino per approdare al Sassuolo, ha attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League. L'affare potrebbe decollare sulla base di una valutazione vicina ai 40 milioni di euro e, se dovesse andare in porto, alla Continassa arriverebbe una somma tutt'altro che trascurabile. Carnevali ha sondato Muharemovic come possibile rinforzo in difesa, ma i costi imposti dal Sassuolo erano inaccessibili per il bilancio bianconero e così la Premier sta per battere la concorrenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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