Un membro dell’opposizione ha dichiarato che non ci sono ostacoli, ma solo una decisione di non esprimere un parere sul nome del presidente Rai proposto dal Consiglio di amministrazione. Dopo questa scelta, l’opposizione ha deciso di dimettersi dalla Commissione, come ultimo tentativo di opporsi alle decisioni del potere precedente. La posizione è stata comunicata come una mossa per evitare di arretrare rispetto alle posizioni di potere acquisite.

«Non c’è nessuno stallo. C’è un’opposizione che dopo aver deciso di non dare il parere sul nome del presidente Rai indicato dal Cda, in cui lei stessa siede, ha deciso che l’ultimo suo colpo di coda per non arretrare rispetto al potere che aveva costruito era dimettersi dalla Commissione». Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai alla Camera, le suona alla sinistra. «Ma i regolamenti sono chiari. La Commissione di Vigilanza non è un organo opinabile. Ci siamo dimessi anche noi per consentirne il rinnovo e bene hanno fatto le presidenze di Camera e Senato a chiedere a tutti i gruppi i nomi dei nuovi componenti», ha spiegato l’esponente di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Montaruli inchioda la sinistra: "Adesso tirate fuori i nomi"

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