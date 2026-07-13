Milshtein | La crisi è studiata dall’Iran per non trattare sul nucleare

Da repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Iran avrebbe orchestrato una crisi per evitare negoziati sul nucleare, secondo un analista israeliano. La strategia mira invece a concentrarsi sul traffico navale, spostando l’attenzione internazionale da questioni atomiche. La tesi si basa sull’osservazione di comportamenti coordinati che, secondo l’esperto, indicano una pianificazione a lungo termine. La crisi, quindi, non sarebbe un evento accidentale, ma parte di un piano più ampio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’analista israeliano: “Non è una crisi accidentale ma una strategia per arrivare a un’intesa sul traffico navale e non parlare più di atomica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

milshtein la crisi 232 studiata dall8217iran per non trattare sul nucleare
© Repubblica.it - Milshtein: “La crisi è studiata dall’Iran per non trattare sul nucleare”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Video Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Notizie e thread social correlati

Nucleare: Sequi ipotizza una roadmap tra USA e Iran per la crisiIl responsabile del settore nucleare ha suggerito l’esistenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran per gestire la crisi.

Leggi anche: Usa-Iran, Trump: “Con l’Iran accordo equo. La Russia deve trattare”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web