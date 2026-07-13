L'Iran avrebbe orchestrato una crisi per evitare negoziati sul nucleare, secondo un analista israeliano. La strategia mira invece a concentrarsi sul traffico navale, spostando l’attenzione internazionale da questioni atomiche. La tesi si basa sull’osservazione di comportamenti coordinati che, secondo l’esperto, indicano una pianificazione a lungo termine. La crisi, quindi, non sarebbe un evento accidentale, ma parte di un piano più ampio.

L’analista israeliano: “Non è una crisi accidentale ma una strategia per arrivare a un’intesa sul traffico navale e non parlare più di atomica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Milshtein: “La crisi è studiata dall’Iran per non trattare sul nucleare”

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