Milo Infante ha avuto un nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli, dopo aver già avuto un confronto con Salvo Sottile. Le dichiarazioni di Infante sono state al centro di discussioni recenti, in seguito al suo passaggio da Rai a Mediaset. Il confronto tra i due è avvenuto pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle accuse o risposte. Il tutto si inserisce in un clima di tensione tra i protagonisti del mondo televisivo.

Dopo il suo addio alla Rai e l’approdo a Mediaset, Milo Infante continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Le sue dichiarazioni hanno acceso prima il confronto con Salvo Sottile, destinato a prendere il suo posto alla guida di Ore 14, e poi un nuovo botta e risposta a distanza con Selvaggia Lucarelli. Due vicende diverse, ma accomunate da un acceso dibattito pubblico che ha coinvolto televisione, social e opinione pubblica, riportando ancora una volta il giornalista al centro della scena. Milo Infante e Selvaggia Lucarelli, volano scintille!. L’ultimo confronto a distanza tra Milo Infante e Selvaggia Lucarelli è nato dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore in un’intervista a Il Messaggero. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Milo Infante è un fiume in piena: dopo Salvo Sottile, ora si scontra con Selvaggia Lucarelli! Ecco i fatti recenti

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Milo Infante è un fiume in piena: dopo Salvo Sottile, ora si scontra con Selvaggia Lucarelli!

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