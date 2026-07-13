Milan ecco Gardiner e Almstadt | gli uomini di Cardinale hanno un volto

Nel primo giorno di ritiro, il Milan ha presentato ufficialmente Gardiner, direttore della Football Intelligence, e Almstadt, direttore del Player Trading. Entrambi sono stati annunciati come figure chiave del club, con ruoli specifici nelle aree strategiche. La presenza dei due professionisti si aggiunge a quella del presidente, che ha portato con sé questi rappresentanti, dando un volto ufficiale alle figure di spicco designate per le operazioni e la gestione del team.

Nel primo giorno di ritiro, in casa rossonera spuntano anche gli specialisti del presidente: il direttore della Football Intelligence (Gardiner) e il direttore del Player Trading (Almstadt). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan Flash - Cardinale si è deciso, ecco la dirigenza

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