Milan ecco Gardiner e Almstadt | gli uomini di Cardinale hanno un volto

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo giorno di ritiro, il Milan ha presentato ufficialmente Gardiner, direttore della Football Intelligence, e Almstadt, direttore del Player Trading. Entrambi sono stati annunciati come figure chiave del club, con ruoli specifici nelle aree strategiche. La presenza dei due professionisti si aggiunge a quella del presidente, che ha portato con sé questi rappresentanti, dando un volto ufficiale alle figure di spicco designate per le operazioni e la gestione del team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel primo giorno di ritiro, in casa rossonera spuntano anche gli specialisti del presidente: il direttore della Football Intelligence (Gardiner) e il direttore del Player Trading (Almstadt). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan ecco gardiner e almstadt gli uomini di cardinale hanno un volto
© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ecco Gardiner e Almstadt: gli uomini di Cardinale hanno un volto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milan Flash - Cardinale si è deciso, ecco la dirigenza

Video Milan Flash - Cardinale si è deciso, ecco la dirigenza

Notizie e thread social correlati

Cardinale al centro e un Milan più snello: nessun nuovo dt, Almstadt e Gardiner saranno protagonistiGerry Cardinale ha deciso di assumere un ruolo più diretto nella gestione del Milan, senza nominare un nuovo direttore sportivo.

Da Calvelli ad Almstadt e Gardiner, promosse da Cardinale le risorse interne. Gonçalo Ramos e Hjulmand gli obiettivi per la nuova era di Amorim. Milan, il cambiamento è solo interno: l’ora del mercatoDopo 28 giorni di selezioni, il fondo di investimento ha deciso di non cercare più dirigenti esterni e di affidare le posizioni vacanti ai dipendenti...

Temi più discussi: Milan, Cardinale accoglie Amorim a Milanello: Ecco il nostro nuovo allenatore; Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpo; Milan, Cardinale nomina Tiago Estêvão: chi è e perché è tornato; Nuovo Cardinale fa rima con nuovo Milan? E' un altro Gerry: basta deleghe, è sceso in campo e ci mette la faccia.

Da Calvelli e Almstadt a Gardiner e Lomonte: ecco il Milan di Cardinale, come sarà il nuovo assettoNessun dirigente arrivato dall'esterno: la proprietà punta sulla continuità interna per rilanciare il progetto rossonero. Tutti i profili e i compiti che svolgeranno ... tuttosport.com

Milan, habemus assetto societario: Cardinale fa il suo governo. Ecco chi decide e chi fa il mercatoIl proprietario RedBird prepara una struttura più snella: Calvelli gestirà il club, Almstadt acquisti e cessioni ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web