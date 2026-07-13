Milan comincia l' era Amorim | il nuovo tecnico sfida la storia e i fantasmi di Fonseca e Conceição

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rúben Amorim inizia ufficialmente la sua avventura da allenatore del Milan, dopo essere stato presentato il 8 luglio. La nomina è avvenuta il 16 giugno e questa è la prima giornata sul campo. L’allenatore affronta una sfida per superare le difficoltà delle precedenti gestioni di Fonseca e Conceição. La squadra si prepara alla prima sessione di allenamento con il nuovo tecnico, che guiderà il club nella stagione in corso.

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Nominato ufficialmente lo scorso 16 giugno e presentato alla stampa a "Casa Milan" mercoledì 8 luglio, Rúben Amorim inizia oggi, lunedì 13 luglio, la sua avventura sul campo. Con il raduno mattutino e il primo allenamento pomeridiano a Milanello, prende il via la stagione 2026-2027 del Milan. Il tecnico portoghese, reduce da un cammino glorioso in patria — dove ha bacheca una Coppa di Lega con lo Sporting Braga e ben 5 trofei, inclusi due campionati, alla guida dello Sporting Lisbona —, sbarca a Milano con una ferocissima voglia di riscatto dopo la parentesi negativa al Manchester United, conclusasi con l'esonero dello scorso gennaio. Il tabù degli allenatori stranieri in Serie A: la statistica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, inizia l'era Amorim! Il programma dell'arrivo a Milano e dei primi giorni in rossonero

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