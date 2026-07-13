Gonçalo Ramos si è presentato al raduno del Milan a Milanello, sorprendendo tutti. Il nuovo attaccante del club ha scambiato abbracci con i dirigenti Cardinale e Amorim. La sua presenza è stata documentata da un video inviato da Stefano Bressi, inviato di Pianeta Milan. Ramos è arrivato nel complesso sportivo e si è unito ai primi allenamenti stagionali.

Il nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos si è presentato al raduno a Milanello. Ecco il video dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi Milan, che sorpresa: Gonçalo Ramos arriva al raduno. Abbracci con Cardinale e Amorim PM Raduno e ritiro Milan LIVE Cardinale a Milanello in elicottero: cosa ha fatto. Ramos arriva a Milanello Milan Top News: Cardinale in elicottero a Milanello; tutte le sfide di Amorim. Mercato, colpo da 50 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Come giocherà GONÇALO RAMOS nel Milan di AMORIM: analisi tattica

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