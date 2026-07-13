Un giocatore del Milan potrebbe lasciare il club. Secondo fonti, il suo nome è stato proposto a un club in Inghilterra. La trattativa è ancora in fase embrionale e non ci sono conferme ufficiali. La società rossonera ha investito molto sul mercato, ma ora si apre a eventuali cessioni per fare spazio a nuove operazioni. La decisione definitiva non è ancora stata presa e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità.

Il mercato del Milan comincia a muoversi anche in uscita. Dopo i grandi colpi piazzati dai rossoneri, spendendo 100 milioni per Gila e Gonçalo Ramos e donando nuova linfa così a difesa e attacco, il Diavolo ha incominciato a pensare seriamente anche alle operazioni in uscita. Diversi i nomi sulla lista dei partenti: esuberi che, rientrando da prestiti non entusiasmanti, non sembrano aver futuro in rossonero. Tra questi, uno dei nomi più caldi nelle ultime ore è quello di Warren Bondo. Il centrocampista ex Monza è appena rientrato dalla sua breve e non particolarmente felice esperienza con la Cremonese ma sembra non sia destinato a vestire il rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bondo ai saluti? L'indiscrezione di Romano: "È stato proposto in Inghilterra"

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