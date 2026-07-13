Il Milan ha iniziato ufficialmente la stagione 2026-2027 con il raduno al centro sportivo di Carnago. La squadra si presenta con una rivoluzione tecnica, guidata dal nuovo allenatore, Rúben Amorim. Nei precedenti anni, tecnici stranieri alla guida del club hanno ottenuto risultati deludenti, e questa volta si spera che il nuovo tecnico possa seguire le orme di un allenatore storico del club.

Con il raduno ufficiale nel centro sportivo di Carnago, prende il via oggi la stagione 2026-2027 del Milan. La squadra rossonera riparte da una totale rivoluzione tecnica, affidata alla conduzione di Rúben Amorim. Il tecnico lusitano, classe 1985, sbarca a Milano con un bagaglio importante di esperienze sulle panchine di Sporting Braga e Sporting Lisbona, ma soprattutto con la sete di rivincita dopo la parentesi amara al Manchester United, conclusasi con l'esonero dello scorso gennaio. La doppia sfida di Amorim: i fantasmi portoghesi e la storia della Serie A. L'avventura italiana di Amorim si presenta come un vero e proprio Everest da scalare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim sulle orme di Liedholm (si spera): male i tecnici stranieri nella storia rossonera

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