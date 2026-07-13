Stasera si diffonde la notizia di un presunto flirt tra l’attore e la tentatrice di Temptation Island. Si dice che i due abbiano trascorso del tempo insieme e che si stia parlando di un possibile coinvolgimento sentimentale. La notizia viene riportata da fonti non ufficiali e ancora non ci sono conferme ufficiali. La vicenda sta facendo molto rumore sui social e tra i fan.

Secondo un'indiscrezione pare che ci sia un flirt tra la tentatrice di Temptation Island Giada e Michele Morrone. Proprio stasera lei prenderà parte al falò di confronto Lui èMichele Morrone,attore di successo dalla fama internazionale, uno dei sex symbol del nostro periodo; lei èGiada Alessandrini,tentatrice di questa edizione diTemptation Island, attualmente coinvolta neltriangolo con Rosario e Alessandra. I due, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, pare abbiano un flirt e sono stati beccati insieme durante una serata in un locale di Milano. Giadaè la tentatrice bionda che tanto sta facendo discutere aTemptation Island.Sarà anchela prima ad affrontare un falò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michele Morrone con la tentatrice Giada: scoppia il gossip

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#CanYaman #Bro Prime presento Italia 2026 IG Ilker IG francescaniespolo.it ...e attesissima è anche la serie Bro con Can Yaman. ...perché ad un certo punto c'erano Michele Morrone e Can Yaman e io non sapevo più dove guardare. x.com

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