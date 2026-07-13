Messi pronto ad affrontare la potente Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo

Da justcalcio.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lionel Messi ha dichiarato che giocare contro l’Inghilterra in semifinale di Coppa del Mondo sarà un’esperienza “speciale”. La partita si terrà ad Atlanta, dove l’Argentina si sta preparando per affrontare i Tre Leoni. Messi ha aggiunto che l'incontro rappresenta una sfida importante, e si aspetta una gara intensa contro la squadra britannica. La semifinale si svolgerà nelle prossime ore.

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2026-07-12 20:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: Lionel Messi afferma che affrontare l’Inghilterra in una semifinale di Coppa del Mondo sarà “speciale” mentre l’Argentina si prepara per uno scontro di successo con i Tre Leoni ad Atlanta. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro affronterà l’Inghilterra per la prima volta a livello internazionale dopo che entrambe le squadre avevano avuto bisogno di tempi supplementari per assicurarsi un posto nelle semifinali. L’Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham, mentre l’Argentina ha superato la Svizzera 3-1 grazie alla splendida rete vincente di Julian Alvarez ai supplementari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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