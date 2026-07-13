Messi pronto ad affrontare la potente Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo
Lionel Messi ha dichiarato che giocare contro l’Inghilterra in semifinale di Coppa del Mondo sarà un’esperienza “speciale”. La partita si terrà ad Atlanta, dove l’Argentina si sta preparando per affrontare i Tre Leoni. Messi ha aggiunto che l'incontro rappresenta una sfida importante, e si aspetta una gara intensa contro la squadra britannica. La semifinale si svolgerà nelle prossime ore.
2026-07-12 20:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: Lionel Messi afferma che affrontare l’Inghilterra in una semifinale di Coppa del Mondo sarà “speciale” mentre l’Argentina si prepara per uno scontro di successo con i Tre Leoni ad Atlanta. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro affronterà l’Inghilterra per la prima volta a livello internazionale dopo che entrambe le squadre avevano avuto bisogno di tempi supplementari per assicurarsi un posto nelle semifinali. L’Inghilterra ha superato la Norvegia 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham, mentre l’Argentina ha superato la Svizzera 3-1 grazie alla splendida rete vincente di Julian Alvarez ai supplementari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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