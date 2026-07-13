messi pronto ad affrontare la potente inghilterra nella semifinale della coppa del mondo

Notizia in breve

Lionel Messi ha dichiarato che giocare contro l’Inghilterra in semifinale di Coppa del Mondo sarà un’esperienza “speciale”. La partita si terrà ad Atlanta, dove l’Argentina si sta preparando per affrontare i Tre Leoni. Messi ha aggiunto che l'incontro rappresenta una sfida importante, e si aspetta una gara intensa contro la squadra britannica. La semifinale si svolgerà nelle prossime ore.