McTominay rinnovo Napoli | Allegri lo blinda dal Real

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Scott McTominay, considerato una figura chiave nel suo progetto tecnico. Il centrocampista scozzese è attualmente al centro delle strategie della società per prolungare il suo accordo. L'interesse del club è quello di mantenere il giocatore nella rosa, anche in vista di eventuali offerte da altri club. La società azzurra ha come obiettivo di blindare il centrocampista scozzese attraverso un rinnovo contrattuale.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è considerato una pedina centrale del nuovo progetto tecnico e la società azzurra sta lavorando per arrivare al rinnovo del contratto. Il giocatore è attualmente in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale e tornerà a disposizione all’inizio di agosto. Proprio in quel periodo la trattativa per il prolungamento dovrebbe entrare nella fase più calda. Secondo Il Mattino, i contatti tra le parti sono già avviati e la distanza economica non sarebbe ampia. Il Napoli è pronto a riconoscere a McTominay un adeguamento importante dell’ingaggio, fino a renderlo uno dei calciatori più pagati della rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Napoli blindato: rinnovo McTominay, Allegri tiene Meret e piano da 200mln per il Maradona

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