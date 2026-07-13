McTominay rinnovo Napoli | Allegri lo blinda dal Real

Il Napoli sta cercando di rinnovare il contratto di Scott McTominay, considerato una figura chiave nel progetto tecnico della squadra. La società sta lavorando per assicurarsi il centrocampista scozzese, che attualmente ha un accordo in scadenza. Allegri, allenatore della squadra, ha espresso l’intenzione di proteggerlo da eventuali offerte provenienti dal Real Madrid. La trattativa per il rinnovo è in corso, ma non sono stati divulgati dettagli sulle tempistiche o sulle cifre.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è considerato una pedina centrale del nuovo progetto tecnico e la società azzurra sta lavorando per arrivare al rinnovo del contratto. Il giocatore è attualmente in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale e tornerà a disposizione all’inizio di agosto. Proprio in quel periodo la trattativa per il prolungamento dovrebbe entrare nella fase più calda. Secondo Il Mattino, i contatti tra le parti sono già avviati e la distanza economica non sarebbe ampia. Il Napoli è pronto a riconoscere a McTominay un adeguamento importante dell’ingaggio, fino a renderlo uno dei calciatori più pagati della rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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