Max Pezzali | il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 13 lug. (askanews) - Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever gli anni d'oro - Stadi 2026 è il tour più venduto del 2026 con i suoi oltre 683.000 biglietti per i 15 appuntamenti live. Ed è già tempo di ripartire. Max a dicembre sarà di nuovo tour nei palasport italiani, Max Gorever - Stessa storia stesso posto stesso bar. A San Siro prima del live, incontrando la stampa ha svelato qualcosa del nuovo, "Quello che deve arrivare sarà una figata totale perché è sempre nell'onda dell'ingredienti simili, piatto diverso. Questo sarà, stessa storia, stesso posto, stesso bar che parte nei palazzetti e lì sarà proprio il ricreare l'atmosfera e le emozioni dei bar di provincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

max pezzali il pubblico torna ai live perch232 facciamo un buon lavoro
© Quotidiano.net - Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro

Video Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro

Notizie e thread social correlati

Max Pezzali abbraccia il suo pubblico all’Olimpico e ricorda ai fan «gli anni d’oro», tra condivisione e nostalgiaMax Pezzali ha incontrato il suo pubblico all’Olimpico, ricordando gli anni d’oro e condividendo momenti di nostalgia.

Max Pezzali torna all’Olimpico: il tour “Max Forever-Gli anni d’oro” fa tappa nella CapitaleIl 23 e 24 giugno 2026, l’artista sarà sul palco dello Stadio Olimpico di Roma con il tour “Max Forever – Gli anni d’oro”.

Temi più discussi: Concerti di Max Pezzali e Tiziano Ferro allo stadio San Nicola, navette Amtab per raggiungere lo stadio e aree di sosta: disponibili al Polipark oltre 1400 posti auto; Max Pezzali conquista Milano, a San Siro brillano gli ‘anni d’oro’; Max Pezzali in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta; Max Pezzali chiude un tour da record a San Siro: Ho avuto un riscontro incredibile.

max pezzali max pezzali il pubblicoMax Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoroMilano, 13 lug. (askanews) - Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever gli anni d'oro - Stadi 2026 è il tour più venduto ... libero.it

max pezzali max pezzali il pubblicoPezzali chiude il tour dei record conquistando San Siro: è Max la ‘Nazionale del 2006’Alla sua maniera, sotto traccia, con il profilo basso, Max Pezzali ha realizzato il ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web