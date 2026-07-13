Milano, 13 lug. (askanews) - Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever gli anni d'oro - Stadi 2026 è il tour più venduto del 2026 con i suoi oltre 683.000 biglietti per i 15 appuntamenti live. Ed è già tempo di ripartire. Max a dicembre sarà di nuovo tour nei palasport italiani, Max Gorever - Stessa storia stesso posto stesso bar. A San Siro prima del live, incontrando la stampa ha svelato qualcosa del nuovo, "Quello che deve arrivare sarà una figata totale perché è sempre nell'onda dell'ingredienti simili, piatto diverso. Questo sarà, stessa storia, stesso posto, stesso bar che parte nei palazzetti e lì sarà proprio il ricreare l'atmosfera e le emozioni dei bar di provincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoro

Notizie e thread social correlati

Max Pezzali abbraccia il suo pubblico all’Olimpico e ricorda ai fan «gli anni d’oro», tra condivisione e nostalgiaMax Pezzali ha incontrato il suo pubblico all’Olimpico, ricordando gli anni d’oro e condividendo momenti di nostalgia.

Max Pezzali torna all’Olimpico: il tour “Max Forever-Gli anni d’oro” fa tappa nella CapitaleIl 23 e 24 giugno 2026, l’artista sarà sul palco dello Stadio Olimpico di Roma con il tour “Max Forever – Gli anni d’oro”.

Temi più discussi: Concerti di Max Pezzali e Tiziano Ferro allo stadio San Nicola, navette Amtab per raggiungere lo stadio e aree di sosta: disponibili al Polipark oltre 1400 posti auto; Max Pezzali conquista Milano, a San Siro brillano gli ‘anni d’oro’; Max Pezzali in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta; Max Pezzali chiude un tour da record a San Siro: Ho avuto un riscontro incredibile.

Max Pezzali ha conquistato il pubblico dello stadio Franco Scoglio di Messina, trasformando l'impianto in un gigantesco coro sulle note dei brani che hanno segnato intere generazioni. Migliaia di spettatori hanno accompagnato il cantante dall'inizio alla fi x.com

Max Pezzali: il pubblico torna ai live perchè facciamo un buon lavoroMilano, 13 lug. (askanews) - Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever gli anni d'oro - Stadi 2026 è il tour più venduto ... libero.it

Pezzali chiude il tour dei record conquistando San Siro: è Max la ‘Nazionale del 2006’Alla sua maniera, sotto traccia, con il profilo basso, Max Pezzali ha realizzato il ... msn.com