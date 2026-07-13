marquez fa 13 e punta dritto sul mondiale

Nella gara in Germania, Marc Marquez ha conquistato la sua tredicesima vittoria stagionale senza incontrare opposizione. La corsa si è svolta senza sorprese, con il pilota che ha mantenuto un ritmo costante e dominante dall'inizio alla fine. La gara è stata caratterizzata da poche variazioni e ha visto Marquez controllare agevolmente il vantaggio sugli inseguitori, confermando la sua leadership in campionato.

No, in Germania non c’era e non c’è stata storia. Vittoria senza problemi (e quasi al limite della noia, per l’andamento della gara) di Marc Marquez che – così per arrotondare e aggiornare il carnet dei suoi record in. tedesco –, ha firmato ieri al Sachsenring il successo personale numero 10 (in MotoGp ) e quindi il numero 13 (sommando i risultati in tutte le classi che lo hanno visto sul gradino più alto del podio). "Non è male dai? – sorride divertito il pilota Ducati –. Come non è male la nuova classifica mondiale. Ora sono terzo a meno 18 punti da Martin.". No, niente male affatto, anche se da una lettura veloce proprio della classifica 2026, arrivano un paio di spunti essenziali per rileggere con attenzione il Gp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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DUCATI PREPARA UNA BESTIA per MARC MÁRQUEZ PUNTA al 10° TITOLO MONDIALE

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