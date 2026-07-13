Mancini ha dichiarato di essere stato identificato da un collega in pensione. Ha spiegato di aver cambiato abitazione, venduto un’auto e spostato la residenza. La comunicazione è stata fatta durante un intervento a Filorosso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi di questi cambiamenti. La sua dichiarazione si è concentrata esclusivamente su questi aspetti pratici.

ROMA – “Io sono stato identificato da un collega in pensione. Ho cambiato abitazione, ho dovuto vendere un’auto, ho cambiato residenza”. Lo ha affermato questa sera a “Filorosso”, il programma condotto su Rai 3 da Antonino Monteleone con Adele Grossi, l’ex agente segreto ed ex dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Marco Mancini. Per la prima volta, nel corso di uno spazio dedicato al pericolo delle infiltrazioni dei servizi segreti russi in Italia, l’ex agente segreto ha rivelato pubblicamente alcuni particolari della sua vita al servizio dello Stato. E ha ricordato come “il giuramento che abbiamo fatto alla Patria, alla bandiera, all’Italia, non è sufficiente andare in pensione per violarlo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mancini a Filorosso: “Sono stato identificato da un collega in pensione”

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