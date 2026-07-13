Luisa Corna il clamoroso possibile ritorno all’Ariston di Sanremo

Da bollicinevip.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luisa Corna ha annunciato un possibile ritorno all’Ariston di Sanremo, generando entusiasmo tra i fan e alimentando i primi rumors sul prossimo festival. La cantante e showgirl, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha lasciato intendere di poter partecipare di nuovo alla manifestazione musicale. La notizia sta facendo il giro del settore e tra gli appassionati si diffonde la curiosità riguardo alla sua eventuale presenza nella prossima edizione del festival.

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Stiamo parlando della bellissima Luisa Corna, che ha lanciato una vera e propria Bomba Artistica, che sta già facendo sognare i fan e accendendo i primi caldissimi rumors di mercato Festivaliero.. Il richiamo del palco più ambito d’Italia si fa sentire per Luisa Corna, e quando a parlare e una delle prime donne più amare della nostra televisione e della musica, attenzione e massima..?Una dichiarazione che profuma di promessa e che apre scenari a dir poco interessanti, Luisa Corna non pensa infatti a una corsa solitaria, ma strizza l’occhio a un progetto condiviso, a una sinergia di voci che potrebbe rivelarsi la vera sorpresa delle prossime edizioni guidate da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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