Un uomo ha ucciso la moglie con due colpi di pistola e poi si è suicidato, nel quartiere. I vicini descrivono la coppia come tranquilla, senza segni di problemi. La tragedia è avvenuta sabato mattina in un appartamento al quinto piano di un condominio. La donna è deceduta sul colpo, l’uomo si è sparato subito dopo. Nessuno ha riferito litigi o tensioni recenti, e i vicini sono scioccati dall’accaduto.

"Li conoscevo sì Roberto e Gianna. Erano proprio due persone tranquille". Giorgia abita al quinto piano del palazzo dove, sabato mattina, Roberto Rizzioli ha ucciso sua moglie con due colpi di pistola prima di rivolgere l’arma verso di sé e togliersi la vita. "Era l’alba, saranno state le 6 – racconta –. C’è stato un botto, un rumore forte, poteva essere un mobile che cade o un tuono, ero nel dormiveglia, non mi sono resa conto e mai avrei potuto immaginare si trattasse di spari. Mi ha svegliato il mio cane che si è spaventato talmente tanto che ha graffiato il pavimento". Giorgia, come la maggior parte degli inquilini del palazzo di via Shakespeare, conosceva bene quella coppia di pensionati: "Non li ho mai sentiti litigare, mai un tono sopra le righe da parte di entrambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo choc dei vicini: "Erano molto tranquilli. Lui viveva per lei. Non ci crediamo"

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Lo choc dei vicini: Erano molto tranquilli. Lui viveva per lei. Non ci crediamoIl racconto di Giorgia, che abita sopra all’appartamento della coppia Non so se lei stesse male, aveva gli acciacchi soliti dell’età. Vogliamo pensare che abbiano deciso insieme questo epilogo. ilrestodelcarlino.it

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