Il bacino del Po sta affrontando una carenza d'acqua, nonostante le piogge invernali. Le alte temperature e l'evapotraspirazione stanno riducendo le riserve idriche, portando a una situazione di scarsità nel nord Italia. Al contrario, Sardegna e Sicilia registrano livelli di risorse idriche ancora soddisfacenti.

Nonostante le piogge invernali, tra evapotraspirazione e temperature elevate si sta configurando uno scenario al contrario: soffre tutto il bacino del Po, mentre Sardegna e Sicilia hanno buoni livelli di risorse idriche. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - L'Italia capovolta della siccità: ora l’acqua manca al nord

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