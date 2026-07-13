linee guida uniche comunitarie oggi il report a von der leyen

Oggi viene presentato alla presidente della Commissione europea il rapporto di un panel di esperti incaricato di sviluppare linee guida uniche comunitarie per la sicurezza dei minori online. La relazione contiene raccomandazioni e proposte di regolamentazione per uniformare le misure di tutela in tutta l’Unione. La presentazione avviene in un momento di crescente attenzione alle problematiche legate alle piattaforme digitali e alla protezione dei minori.

È attesa oggi, lunedì 13 luglio, la presentazione alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen della relazione del panel di esperti incaricati di contribuire allo sviluppo di un approccio europeo per garantire la sicurezza dei minori online. La Commissione esaminerà quindi le raccomandazioni e definirà le fasi successive. Annunciato nel discorso sullo stato dell’Unione del 2025, il gruppo di esperti – che comprende professionisti di molteplici settori, tra cui neuroscienze e diritti dei minori – si è riunito per la prima volta il 5 marzo 2026. Allora vennero esaminati rischi e benefici derivanti dall’uso da parte dei minori dei social media e di altre attività online come le app di messaggistica o l’AI. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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ECOSISTEMI SOCIALI: Nuove alleanze tra pubblico, privato e comunità per una governance condivisa

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